FIRENZE – Sono andati a casa sua per notificargli lo sfratto, ma lo hanno trovato morto, impiccato con una corda. La tragedia in un appartamento di Firenze. L’inquilino, un uomo di 53 anni, è stato trovato senza vita giovedì mattina dagli agenti di polizia che si erano presentati nell’abitazione dove risiedeva per notificargli uno sfratto.

E’ accaduto in via Mattioli, nella zona di Rifredi a Firenze. Sempre in base a quanto spiegato dalla polizia, si trattava del primo accesso dell’ufficiale giudiziario con forza pubblica. Al loro arrivo gli agenti del commissariato di Rifredi hanno suonato il campanello e bussato ripetutamente alla porta, senza ottenere risposta. Di qui la decisione di entrare sfondando la porta. Una volta dentro hanno trovato il corpo senza vista dell’uomo.