FIRENZE – L’ha assalita con una scarica di pugni e poi l’ha trascinata per i capelli. Comincia così il racconto da incubo di una studentessa di 21 anni, brutalmente picchiata e violentata domenica notte a Firenze. Il vile attacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via di Varlungo, nei pressi del viadotto Marco Polo alla periferia Sud della città.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la giovane, di origine asiatica, è stata avvicinata da un uomo mentre si recava a casa di amici. L’aggressore l’ha colpita con pugni fino a farla cadere a terra. Poi l’ha afferrata per i capelli e trascinata per alcuni metri in un posto appartato, dove ha abusato di lei.

E’ stata la stessa vittima, con voce rotta dal pianto, a chiamare la polizia dopo l’atroce violenza subita. La giovane è stata accompagnata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni in diverse parti del corpo. La prima prognosi è di 15 giorni.

Sull’episodio indaga la squadra mobile. Si cercano anche possibili collegamenti con un altro caso di violenza denunciato a giugno: anche all’epoca una donna di origini asiatiche è stata aggredita nei pressi di quel viadotto mentre faceva jogging.