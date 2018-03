FIRENZE – Hanno messo a cuocere la pasta senza acqua nella pentola. Così tre studentesse americane hanno dato fuoco alla cucina, nell’appartamento che condividevano in via Pellicceria a Firenze, in pieno centro storico. Per fortuna le fiamme sono state spente sul nascere dai pompieri, prontamente accorsi sul posto. Ma le studentesse, impagabili, hanno lasciato tutti di stucco, quando hanno spiegato l’accaduto: “Credevamo si cucinasse così”, si sono giustificate suscitando l’ilarità del web.

L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio. Secondo quanto ricostruito le tre ragazze avrebbero acquistato un piatto di pasta al supermercato, per provare a cimentarsi in una cenetta tipica italiana. Peccato però che non abbiano neppure dato uno sguardo ai consigli sulla scatola: hanno messo la pasta sul fuoco, senza aggiungere acqua. Tempo pochi minuti e la pentola ha preso fuoco. Il fumo denso che fuoriusciva dalla finestra, ha allarmato anche i vicini. Di qui la chiamata ai vigili del fuoco.

Le tre ragazze sono state accompagnate immediatamente fuori dall’appartamento. Per loro solo un grande spavento, mentre i danni all’appartamento sono risultati abbastanza limitati: solo qualche mobile annerito.

Intanto la notizia ha iniziato a correre sul web, ripresa anche dalla pagina Facebook “Commenti Memorabili”. Per dovere di cronaca ne segnaliamo alcuni. “Vigili del cuoco”. “Da carbonara a carbonizzata è un attimo”. “Pasta ardente”.