ROMA – Alloggiava in camera con un uomo, al momento irreperibile, la donna, una 50enne, trovata morta stamani in un albergo di via San Zanobi a Firenze. La donna molto probabilmente è una turista.

In corso gli accertamenti dei carabinieri per rintracciarlo. Secondo quanto riferito, il ritrovamento del cadavere è avvenuto questa mattina intorno alle 10. Sul posto sono arrivati subito sanitari del 118 e carabinieri.

Fonte: Ansa.