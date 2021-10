Firenze, via de’ Pucci. Un gruppo di una ventina di giovani, tra cui parecchi minorenni, ha discusso con gli agenti di due volanti accorse davanti ad un negozio di pelletteria in via dè Pucci, vicino al Duomo. La situazione è degenerata e i giovani si sono scontrati con i poliziotti. Due poliziotti, tra cui un’agente donna, sono finiti in ospedale per i traumi riportati.

Firenze, rissa tra agenti di Polizia e una ventina di giovani

Tutto è cominciato durante un normale controllo di polizia, partito dopo l’allarme scattato in un negozio di pelletteria in via dè Pucci, vicino al Duomo. Tre o quattro ragazzi stavano litigando tra loro quando uno di questi ha preso a calci il bandone del negozio facendo scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti con due volanti. Prima che arrivassero altre auto della Polizia, per permettere la fuga dei ragazzi presenti, alcuni giovani hanno circondato le due pattiglie presenti sul posto.

Firenze, due agenti feriti

Due agenti sono rimasti feriti. Una poliziotta ha riportato la frattura di un dito e ha avuto una prognosi di 25 giorni, colpita anche al torace e in faccia. Un collega ha subito un trauma cranico e varie contusioni e ha avuto 5 giorni di prognosi.

I bloccati e identificati sono due. Si tratta di un 17enne e di un 24enne entrambi di Firenze. Il 17enne è stato denunciato per resistenza alla procura dei Minori e riconsegnato ai genitori. L’altro, il 24enne, è stato denunicato per resistenza agli agenti che lo volevano identificare.

Secondo una ricostruzione della questura, si trattava di un gruppetto di quasi una decina di ragazzi. Gli agenti hanno iniziato a identificarli ma uno di loro, il 17enne poi denunciato, ha tentato di allontanarsi. Quando un poliziotto lo ha avvicinato ha opposto resistenza. In soccorso del giovane sono accorsi altri giovani dalla via vicina i quali hanno ostacolato l’operazione di accertamento della polizia.

In tutto si erano radunati una ventina di giovani. A questo punto sono stati inviati rinforzi dalla questura. Prima che arrivassero altri poliziotti, c’è chi ha scalciato e chi ha colpito gli agenti. Alla fine, tranne i due giovani bloccati, gli altri sono tutti scappati. Con le telecamere della strada e le testimonianze si sta ora procedendo all’identificazione di tutti i presenti.