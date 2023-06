Fiume Specchia, il corpo del 18enne che si è tuffato 3 giorni fa non si trova: deviato il corso d’acqua

L'amico di Yahya ha raccontato ai soccorritori quello che è accaduto: "Stavamo facendo un video dove doveva fingere di essere portato via dalla corrente. Si è tuffato per tre volte, l'ultima non è più risalito in corrente". I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. Ora il video è in mano agli inquirenti.

di redazione Blitz

Pubblicato il 17 Giugno 2023 - 14:35