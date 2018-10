FIUMICINO – Freschi sposini, sono rientrati dal viaggio di nozze con 5 chili di cocaina ma sono stati individuati ed arrestati all’aeroporto di Fiumicino.

L’operazione di contrasto al narcotraffico internazionale è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno smascherato un’insospettabile coppia di giovani sposi albanesi che trasportava l’ingente partita di cocaina.

La fitta rete di controlli delle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino nello scalo ‘Leonardo da Vinci’ ha consentito di individuare i freschi sposi, provenienti da San Paolo (Brasile), in transito nell’aeroporto della Capitale e diretti a Tirana (Albania), di rientro dal loro viaggio di nozze in Brasile.

Sin dalle prime domande di rito, la donna ha mostrato il suo stato di gravidanza, per evitare i controlli da parte dei militari che, insospettiti dall’estrema sicurezza ostentata dai coniugi, hanno ugualmente ritenuto necessario effettuare un’ispezione ai bagagli. Nel corso degli accertamenti, la coppia ha messo in atto l’ultimo stratagemma per farla franca: allo scopo di impietosire i militari, la sposa ha esibito l’ecografia comprovante il suo stato di maternità, millantando una gravidanza a rischio.

All’interno di due doppifondi ricavati nelle pareti delle valigie sono stati poi trovati ben 5 chilogrammi di cocaina purissima. Il notevole quantitativo di stupefacente sequestrato, unito all’elevata purezza, avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato oltre 100.000 dosi di ‘polvere bianca’, garantendo guadagni nell’ordine di oltre 2 milioni di euro.