ROMA – Tre persone sono rimaste ferite a causa dell’esplosione su un’imbarcazione privata ormeggiata a Fiumicino. In via del Faro, oltre al 118, ci sono i carabinieri per gli accertamenti del caso. Le persone soccorse, trasportate all’ospedale Sant’Eugenio con ustioni sul corpo, non sarebbero in pericolo di vita.

Delle tre persone rimaste ferite nell’esplosione su un’imbarcazione privata da pesca ormeggiata al rimessaggio a Fiumicino, due sono state trasportate in eliambulanza al Sant’Eugenio con ustioni su oltre il 40% degli arti e dell’addome. Il terzo, il capitano della barca, è stato portato in ambulanza con ustioni più lievi e intossicazione da fumo. Sulle cause dell’incidente oltre ai carabinieri indagano gli uomini della Guardia Costiera. (fonte AGI)