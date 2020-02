FIUMICINO – Incidente stradale mortale questa notte, 10 febbraio, intorno alle 2.30, in via Arturo Dell’Oro, a Fiumicino. A perdere la vita un ragazzo di 25 anni che, a bordo della propria auto, si è schiantato contro un palo. Ferito grave il passeggero, estratto dalle lamiere dai pompieri ed affidato alle cure del personale dell’ambulanza ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Grassi di Ostia. Da accertare le cause. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi scientifici del sinistro. (fonte AGI)