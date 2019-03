ROMA – Tragedia sfiorata all’aeroporto di Fiumicino: un uomo si è sporto all’improvviso con tutto il corpo dalla balaustra esterna dell’anello viario dinanzi al terminal 3 e ha minacciato di buttarsi giù. Immediatamente è stato bloccato dagli agenti di polizia. È successo poco dopo le 11. Ignote le ragioni del gesto dell’uomo: si tratterebbe di un algerino.

Scattato il dispositivo di sicurezza, subito le forze dell’ordine hanno isolato l’area e bloccato il traffico sia al piano superiore che inferiore. Gli agenti di sono avvicinati con cautela all’uomo, in bilico e prono di pancia sulla balaustra, riuscendo poi a bloccarlo. Sono poi intervenuti i sanitari dello scalo. L’uomo è stato poi portato via e dovranno essere accertate le cause del gesto. (Fonte Ansa).