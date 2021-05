Fiumicino, pescatore attaccato da uno squalo di 5 metri: “Con un colpo di coda ha capovolto la barca”

Un pescatore di Fiumicino, Alessandro Sanna, ha raccontato a Pomeriggio Cinque il suo incontro ravvicinato con uno squalo, mentre stava pescando con la sua barca. “Sono ancora scioccato, la mia barca aveva incamerato acqua e quando stavo per buttarmi in mare ho visto la sua pinna lunga 50-60 cm”.

Il racconto del pescatore attaccato da uno squalo

“È successo tutto all’improvviso – ha spiegato il pescatore, 49 anni -, sono rimasto scioccato dopo aver visto l’inconfondibile pinna inconfondibile che girava attorno alla barca. Per mi hanno aiutato altri pescatori, mentre lo squalo, con un violento colpo di coda, ha capovolto la barca“. “Mi sono lanciato verso il capitano dell’altro peschereccio – continua – e con uno strattone energico mi ha tirato a bordo del Diana con la collaborazione di un altro pescatore sportivo sopraggiunto su un gommone. Ho visto la morte in faccia e devo riconoscere che è stata una brutta esperienza finita per fortuna bene”.

“Una giornata che non dimenticherò facilmente – dice al Messaggero Manuel Tortolano, il capitano del Diana – con un risvolto che ha dell’incredibile. Imbattersi in uno squalo che attacca una barca è una cosa inusuale sulle nostre coste. Quando ho scorto la sagoma del predatore, lunga circa 5 metri, mi sono veramente impressionato ma non ho esitato a tirare a bordo quell’uomo”.