Fiumicino, sciame d’api ha bloccato un aereo sulla pista

ROMA – Uno sciame d’api ha bloccato un aereo a Fiumicino.

Uno sciame d’api ha bloccato per quasi due ore sulla pista di Fiumicino il volo Ryanair Roma-Catania che doveva decollare alle 10.20. Gli insetti hanno occupato il rullo di carico dei bagagli e il comandante del volo ha chiesto l’intervento della sicurezza a terra. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso le api. I passeggeri sono rimasti a bordo dell’aereo fermo a terra in attesa della partenza. Soltanto dopo un laborioso intervento dei vigili del fuoco, lo sciame è stato disperso e l’aereo ha potuto riprendere le operazioni per il decollo.

Fonte: Agi.