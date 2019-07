FIVIZZANO (MASSA CARRARA) – Giallo a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Delle ossa umane appartenenti probabilmente a due persone sono state trovate in una zona boschiva lunedì 22 luglio.

A trovare le ossa è stato un abitante del luogo che era a passeggio con il suo cane e ha subito allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il medico legale e l’antropologa Simona Minozzi dell’Università di Pisa.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi tecnici sembra che le ossa appartenessero ad almeno due diverse persone, probabilmente un uomo e una donna.

Le ossa rinvenute saranno ora sottoposte ad esami tecnico scientifici per stabilirne la datazione e l’estrazione del dna, in quanto al momento, sostengono i carabinieri, è impossibile stabilire sia da data del decesso degli individui, sia la collocazione delle ossa dove sono state rinvenute, sia il riferimento delle stesse a crimini oppure ad un abbandono dovuto a cause da accertare.

Sono poi in corso verifiche per stabilire l’eventuale riconducibilità dei resti umani a persone scomparse, nel corso degli anni, non solo in provincia di Massa Carrara ma anche in quelle limitrofe. Tuttavia i carabinieri specificano che nella provincia di Massa Carrara negli ultimi anni non risultano segnalati crimini con scomparsa delle vittime. (Fonte: Ansa)