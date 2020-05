MILANO – La deejay del flash mob in strada per le vie di Milano nel pieno della fase 2 dopo l’emergenza coronavirus è stata identificata.

Gli agenti di polizia di Milano hanno scoperto che il video non è stato girato lunedì 4 maggio, ma intorno alle 18 di domenica 3 maggio.

Il teatro del flash mob improvvisato, in cui ragazzi e ragazze con indosso la mascherina, è stato tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer nel quartiere di Porta Venezia.

Nel filmato si vede un gruppo di persone che balla sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics.

La musica proveniva da una finestra all’angolo e proprio partendo da questo elemento gli agenti sono riusciti a individuare la proprietaria.

Si tratta di una 35enne che ha giurato di non essere l’organizzatrice dell’evento, ma di aver acceso le casse dello stereo perché “alle 18 ormai è consuetudine”.

Secondo quanto riferito alla polizia, le persone che hanno ballato sotto la sua finestra sono state attirate dalla musica.

Il pubblico di ballerini quindi non era stato previsto.

La 35enne ha anche annunciato che denuncerà chi dovesse caricare il video del flash mob a Milano sui social.

Al momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.

Sono in corso, invece, ulteriori indagini per identificare i “ballerini”. (Fonti: ANSA)