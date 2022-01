Flavio Briatore assolto per lo yacht Force Blue: non ha frodato il Fisco, confisca revocata (Foto Ansa)

Flavio Briatore è stato assolto per la vicenda dello yacht Force Blue. Non ha frodato il Fisco, quindi i giudici hanno disposto la revoca della confisca del panfilo (e dei soldi che non sono quindi stati evasi da Briatore).

Briatore assolto per lo yacht Force Blue

La corte d’appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone “perché il fatto non costituisce reato” nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo per una evasione fiscale di oltre 3 milioni sull’Iva e per l’attività di charter.

Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio.

Revoca della confisca per lo yacht Force Blue

I giudici hanno revocato la confisca dell’imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro. La Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello che condannava Briatore a 18 mesi e aveva ordinato un nuovo processo.

Anche la procura generale aveva chiesto l’assoluzione e la revoca della confisca. La sentenza diventa così definitiva. Per quanto concerne invece la confisca, l’Avvocatura di Stato potrebbe impugnare la decisione.

Il Force Blue era stato venduto un anno fa all’asta e se lo era aggiudicato l’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone per sette milioni a fronte di una stima di 20 milioni. La Cassazione aveva annullato per due volte le decisioni dei magistrati genovesi.