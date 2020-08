Flavio Briatore ha già avuto il coronavirus? A marzo l’imprenditore raccontò di aver avuto il Covid a dicembre, ma in realtà non è stato proprio così.

Flavio Briatore in televisione raccontò di aver avuto il coronavirus. “A dicembre – raccontò a Cartabianca – ho avuto febbre altissima e tosse. Ne sono uscito dopo quasi un mese, non riuscivo a capire cosa avessi, per questo mi sono fatto ricoverare. Dalla Tac si è visto che avevo un virus ai polmoni, in particolare al polmone sinistro: sono stato fortunato”.

Precedentemente invece, a L’aria che tira su La7, Briatore aveva raccontato esplicitamente di aver avuto il Covid-19: “Col senno di poi, dopo che è esploso questo virus io sono stato un po’ il pioniere – diceva – Zangrillo mi ha chiamato e mi ha detto: visti i risultati delle Tac, tu hai avuto il coronavirus”.

Ma il nuovo contagio e il ricovero di Briatore in realtà tendono ad escludere che l’imprenditore avesse il coronavirus. Improbabile infatti una reinfezione a distanza di pochi mesi. Il primo caso confermato, un 33enne di Hong Kong attualmente positivo, è completamente asintomatico, mentre Briatore è in ospedale. Inoltre l’Oms, parlando proprio di questo caso di ricaduta, ha spiegato che è estremamente raro e che è l’unico caso verificato su diversi milioni di persone nel mondo.

Briatore e la forte prostatite.

“Non so ancora se sono positivo al coronavirus. Sono qui per una prostatite”. Flavio Briatore parla delle sue condizioni di salute dopo il ricovero al San Raffaele di Milano.

Flavio Briatore al Corriere della Sera racconta: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato in ospedale. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”. Il riferimento è anche ovviamente al suo Billionaire, con oltre 50 positivi tra lo staff.

Alla domanda della giornalista se abbia o meno una polmonite, Briatore risponde che deve riattaccare perché deve essere vistato dai medici. Ha aggiunto comunque di stare bene, ma è ancora giallo sull’esito del tampone. (Fonte L’Aria che Tira).