OLBIA-TEMPIO – Botta e risposta tra Flavio Briatore e EasyJet. Tutto è nato per un post social del tycoon. “Easyjet Olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino… 1.580 € solo andata… vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna é vuota!!”, ha scritto su Instagram il fondatore del Billionaire, in Costa Smeralda. Un messaggio che ha scatenato le polemiche sul social, con tanto di commenti sul costo dei trasporti da e per la Sardegna.

Poco dopo è arrivata la replica della compagnia aerea: “Le tariffe indicate nel post in questione non sono rappresentative delle tariffe che la stragrande maggioranza dei passeggeri paga normalmente per volare sulla Milano Malpensa-Olbia, né sulle altre rotte del network di easyJet. Infatti, quest’estate oltre il 50% dei passeggeri sulla Malpensa-Olbia hanno pagato meno di 62 euro per persona per tratta”. Così EasyJet ha replicato a Briatore.

“Sulla tratta Milano Malpensa-Olbia operiamo tutto l’anno e in estate arriviamo fino a 12 voli al giorno (6 voli a/r), offrendo tariffe convenienti e contribuendo significativamente ai flussi di turismo per la Sardegna. Questa estate prevediamo di trasportare oltre 850.000 passeggeri sull’aeroporto di Olbia, dove siamo la prima compagnia. Le tariffe applicate – prosegue la compagnia in una nota – aumentano con l’approssimarsi della data di partenza e man mano che i posti sui voli vengono prenotati. In generale i prezzi sono guidati dalla forte domanda in determinati periodi dell’anno e quindi incoraggiamo sempre i passeggeri a prenotare in anticipo per approfittare delle tariffe più basse”. (Fonte: Ansa)