Flavio Briatore protesta contro i cantieri nell’autostrada A10 vicino a Savona: “Incapaci”

Flavio Briatore protesta sui social network per i cantieri che lo stanno bloccando nel traffico dell’autostrada A10 nei pressi di Savona. In particolare, l’imprenditore ha attaccato duramente i vertici dirigenziali di Autostrade.

Cantieri autostrade, Briatore in coda in A10: “Incapaci”

“Da 40 minuti siamo bloccati in autostrada vicino a Savona. E’ uno scandalo. Sono due anni e mezzo che va avanti questa situazione. Se qualcuno stesse male, qui muore”.

È lo sfogo su Instagram di Flavio Briatore imbottigliato in A10 (Genova – Ventimiglia).

Briatore contro Tomasi e Mari di Autostrade: “Vi pago io la benzina, venite qui a vedere…”

“Allora io mi chiedo – continua l’imprenditore – perché l’amministratore delegato di Autostrade, Tomasi, non si prende una bella macchina con autista, insieme all’ex banchiere Giuliano Mari, presidente di Autostrade e tutti e due si fanno un bel giro sulle autostrade?

Così capiscono che c… stanno gestendo. Io quando ho un problema in azienda ci metto le mani dentro, e loro? Questa situazione è gestita da gente incapace: non puoi tenere le persone in fila 6 ore e fare pagare anche il biglietto: è una follia.

Tomasi e Mari si facciano un bel giro e così vedono come gestiscono questa situazione: è uno scandalo. Non è possibile chiudere tutto, devono chiudere in base all’avanzamento dei lavori. Vengano in auto a vedere, la benzina gliela paga io”.