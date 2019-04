Floriana Bulfon, bottiglia con liquido infiammabile nell’auto della giornalista

ROMA – Una bottiglia con dentro del liquido infiammabile è stata trovata all’interno della sua auto dalla giornalista dell’Espresso, Floriana Bulfon. Sul posto, nel quartiere San giovanni di Roma dove la vettura era parcheggiata, è arrivata la polizia con la scientifica per i rilievi, allertata dalla stessa cronista. Non si esclude al momento alcuna pista, compresa quella di un avvertimento. La giornalista, a luglio dello scorso anno, fu tra i cronisti aggrediti dai familiari dei Casamonica dopo gli arresti in cui, per la prima volta, venne contestata al clan l’associazione mafiosa.

“Un atto gravissimo che condanno con forza – ha twittato Virginia Raggi – alla giornalista che in passato è stata minacciata dai Casamonica va tutta la solidarietà mia e di Roma”.