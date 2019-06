COMO – Si è tuffata per fare un bagno e non è più tornata in superficie. Si teme il peggio per Florijana Ismaili, calciatrice della nazionale svizzera, dispersa da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Lago. La giovane, 22 anni appena, aveva noleggiato un’imbarcazione con un’amica nella zona di Musso.

A dare l’allarme è stata proprio la sua compagna di viaggio. Sul lago sono immediatamente accorse le squadra speciali dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Ma al momento di Florijana non v’è traccia.

Le ricerche sono riprese domenica mattina. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. (Fonte: Ansa, Agi)