PARMA – Forza Nuova manda un invito “con minaccia” ad organi di stampa: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la denuncia arriva dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’Associazione della Stampa dell’Emilia Romagna.

“Aspettiamo una vostra risposta, nel caso contrario provvederemo ad organizzare dei presidi sotto le vostre sedi”: questo il testo della mail inviata da Forza Nuova ad alcuni organi di informazione di Parma. Una email che, sottolineano Fnsi e Aser, “rappresenta una forma di intimidazione che verrà segnalata all’Osservatorio per la sicurezza dei giornalisti del Viminale”.

“Nessuna ‘testata’ contro la libertà di informazione o contro la Costituzione – proseguono Fnsi e Aser – cadrà nel silenzio. Coloro che con le minacce vogliono intimidire il lavoro dei giornalisti si mettano il cuore in pace: non c’è spazio per metodi fascisti. Fnsi e Aser sono vicini ai colleghi di Parma, dentro e fuori dalle redazioni. La libertà di stampa va difesa quotidianamente esercitando la professione in modo libero e indipendente, senza tener conto di minacce di stampo neofascista”.