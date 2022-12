Foggia, 10 kg di cocaina pura sul carro attrezzi. Va bene che la cocaina scorre a fiumi e e non sorprende dunque se da qualche parte e nei modi più imprevisti debba pur arrivare a carrettate, a tonnellate, a getto continuo…

Foggia, 10 kg di cocaina pura sul carro attrezzi

Però la notizia Ansa di un ultimo arresto per traffico di cocaina, eseguito in autostrada, vicino al casello, è davvero impressionante. Per lo meno sul piano aneddotico, la scena fa quasi ridere. Il tizio arrestato, un cinquantacinquenne, stava conducendo un carro attrezzi.

Se ne girava con dieci chili di cocaina purissima di importazione dalle parti di Foggia sulla A14. Dieci panetti da un chilo l’uno, giusto col carro attrezzi…

Gli agenti della polizia stradale e i militari della guardia di finanza hanno arrestato su ordinanza del gip il presunto corriere, un cittadino di 51 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla droga sequestrata, suddivisa in dieci panetti, sarebbe stato possibile ricavare oltre 55mila dosi.