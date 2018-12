FOGGIA – Stavano giocando a carte nel circolo anziani Burraco Team di Foggia, quando un commando di 5 persone incappucciate, armate di pistole e fucile, ha fatto irruzione intimando ai dieci 70enni seduti ai tavoli di tenere le mani in alto e di non muoversi. Dopo averli terrorizzati, gli hanno portato via gioielli, orologi, telefoni cellulari e portafogli.

L’incubo si è consumato intorno alle 20 di sabato 29 dicembre, in via Gioberti, al pianterreno di una villa in cui risiede la coppia di ultra ottantenni vittima della stessa banda. I rapinatori, infatti, tutti italiani e con accento del posto, stavano andando via quando si sono resi conto che il primo piano della villa in cui ha sede il circolo era abitato. Non ancora soddisfati del bottino si sono allora precipitati nell’abitazione in cui vivono due pensionati ultra ottantenni: quando i ladri sono entrati in casa gli anziani hanno provato a reagire, e nei momenti di concitazione la donna ha battuto la testa contro una finestra ferendosi, per fortuna in maniera lieve.

I banditi sono quindi riusciti a immobilizzarli e hanno iniziato a frugare nell’appartamento rubando alcuni oggetti preziosi. Ancora in stato di choc, gli anziani vittime della rapina sono poi riusciti a chiamare la polizia che è prontamente intervenuta sul posto. I malviventi però erano già fuggiti a bordo di due auto di grossa cilindrata, ad alta velocità. Le videocamere nel circolo di burraco erano guaste, ma un valido aiuto alle indagini potranno fornirlo i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in via Gioberti.

