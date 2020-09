Blitz dice

Bonus fiscale 110% per rifare casa come nuova scienza ed economia comandano. Bonus deciso da governo che predica semplificazione e basta burocrazia. Infatti per partire servono 36 documenti tra cui quelli di proprietà dell’immobile di cui lo Stato ovviamente già dispone. Impossibilità, incapacità di esser normali? Gradito almeno un non siamo capaci.