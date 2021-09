Foggia, in auto travolge e uccide migrante in bicicletta sulla Statale 17 e poi scappa FOTO ANSA

Vicino Foggia un cittadino extracomunitario in bicicletta è stato investito e ucciso questa mattina dal conducente di un veicolo, che poi è fuggito senza prestare soccorso. Lo straniero, in corso di identificazione, percorreva in bici la Statale 17 che da Foggia conduce a Lucera. Non si esclude che si stesse recando al lavoro nei campi.

La dinamica dell’incidente vicino Foggia

L’urto ha sbalzato via il migrante e il suo corpo è stato recuperato in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i medici del 118, ma per lui non c’era più nulla da fare. I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire al pirata della strada.