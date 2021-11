Foggia, incendio in appartamento in viale Fortore: vigili del fuoco salvano un uomo (foto d’archivio Ansa)

Un uomo è stato salvato da un incendio divampato in un appartamento in viale Fortore, al Rione Martucci, a Foggia. L’incendio è scoppiato all’interno di un appartamento.

Sul posto, come raccontano le cronache locali, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che sono riusciti a trarre in salvo l’inquilino dell’appartamento. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118, per gli accertamenti del caso; dalle prime indiscrezioni raccolte le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia per gli accertamenti del caso.

Le notizie sono ancora frammentarie. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio.