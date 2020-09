Scandalo a luci rosse alla Caritas diocesana di Foggia. I fatti risalgono ad un periodo tra il 2017 e il 2018 e riguardano un sacerdote.

Hanno filmato un sacerdote della Caritas di Foggia mentre aveva rapporti sessuali con uno di loro per poi ricattarlo chiedendogli 20mila euro altrimenti avrebbero trasmesso il filmato a Le Iene.

Il prete ha pagato in più soluzioni fino a 11.500 euro ma ha anche denunciato i due cui è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini.

Si tratta di due foggiani di 39 anni che sono indagati per estorsione aggravata.

I fatti risalgono ad un periodo tra dicembre 2017 e fine marzo 2018.

Le indagini

Secondo la ricostruzione degli investigatori e la denuncia sporta dal sacerdote di Foggia, vi sono stati degli atti sessuali con uno dei due indagati.

Quest’ultimo, peraltro affetto da grave deficit cognitivo (come si legge proprio nell’avviso di conclusione indagini, avrebbe filmato di nascosto gli incontri con un telefonino.

I video sono stati poi trasmessi al complice, che li avrebbe utilizzati per ricattare la vittima.

Per timore dello scandalo il prete ha pagato in più soluzioni 11.500 euro per poi decidere di denunciare l’accaduto.

Il difensore di uno dei due indagati, l’avvocato Michele Sodrio, ha precisato che il suo assistito (quello accusato di avere minacciato e ricattato il prete) già interrogato dalla procura nega che “nella maniera più assoluta che vi fossero questi famigerati video a luci rosse e che vi sia mai stato alcun ricatto”. (fonte ANSA)