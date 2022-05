C’è un video registrato dalle telecamere di sicurezza del carcere di Foggia che ha ripreso le fasi dell’omicidio di un detenuto 32enne in semilibertà ucciso martedì sera davanti al penitenziario foggiano dove stava rientrando e dove scontava una condanna definitva a 15 anni per omicidio.

L’omicidio ripreso dalle telecamere: l’esecuzione davanti al carcere di Foggia

Dalle immagini, ormai virali sul web, si vede che il sicario era accovacciato dietro un’auto e che ha ucciso il 32enne con quattro colpi di fucile, sparando all’altezza del finestrino dell’auto della vittima. Dopo aver ucciso il pregiudicato – si vede nelle immagini -, il killer sale a bordo di un’auto di colore scuro, che era parcheggiata a poca distanza da quella della vittima, e sulla quale fugge assieme all’autista del mezzo.

La vittima è stata trovata senza vita nell’abitacolo della vettura. In carcere sarebbe dovuto tornare per scontare il resto della pena a 15 anni di reclusione per un omicidio compiuto il 2 gennaio 2010 quando uccise con alcuni colpi di pistola un 19enne con il quale aveva litigato la notte di capodanno. Il 32enne – costituitosi alcuni giorni dopo il delitto – nell’ottobre 2013 era stato prelevato dai carabinieri presso la sua abitazione di Pietrelcina e dopo le formalità di rito, portato presso presso la casa circondariale di Benevento. In un secondo momento fu trasferito nel carcere del capoluogo dauno.

Si cerca killer

In queste ore, la Polizia ha effettuato 4 prove dello stub su altrettanti sospettati per cercare tracce di polvere da sparo su corpo e vestiti. I poliziotti hanno anche eseguito una decina di perquisizioni.