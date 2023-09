Folgorato su un traliccio, morto un operaio di 27 anni a Teramo

Folgorato mentre lavorava su un traliccio elettrico. E’ accaduto a Travazzano, una frazione di Teramo. L’uomo, un operaio di 27 anni, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118. In corso i rilievi da parte di Polizia e Carabinieri in attesa del magistrato di turno.

Morto folgorato su un traliccio elettrico a Teramo

La vittima è un giovane operaio di 27 anni, originario di Campli. Si tratta di un dipendente di una ditta esterna che lavora per Enel. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, non ci sarebbe stata la possibilità di salvarlo: l’uomo è deceduto sul colpo a causa della potente scossa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma non c’è stata possibilità di soccorso.

Sono in corso adesso le operazioni di recupero della salma, sul posto anche gli agenti della Polizia per chiarire la dinamica dell’incidente mortale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO