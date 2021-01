Foligno, ragazza mangia sushi da asporto e si sente male: è in rianimazione e combatte contro la leptospirosi. Nelle ultime ore è stata trasferita in eliambulanza dall’ospedale di Foligno a quello di Ancona.

Infatti la leptospirosi le ha provocato una grave insufficienza epatica in fase acuta e nella struttura ospedaliera di Ancona sono specializzati in casi come questo. I suoi malesseri sarebbero stati causati da una intossicazione alimentare da sushi ma potrebbe essere stata contagiata dalla leptospirosi anche in seguito al contatto con animali.

Infatti l’infezione è spesso trasmessa da urina animale o acqua che la contiene e che entra in contatto con abrasioni o tagli sulla pelle, o negli occhi, nella bocca, nel naso o nella vagina.

Foligno, ragazza mangia sushi da asporto e si sente male: la ricostruzione della vicenda

Come riportato da Foligno Oggi, una ragazza di 21 anni si è sentita male dopo aver mangiato del sushi da asporto domenica scorsa. Il cibo sarebbe stato ordinato da un ristorante cinese della città umbra.

La ragazza ha accusato dolori lancinanti alla pancia ed è stata costretta a recarsi al pronto soccorso. I sanitari dell’ospedale di Foligno hanno subito capito la gravità della situazione e la ragazza è finita poco dopo in rianimazione.

Il trasferimento ad Ancona

Con l’aggravarsi della situazione, è stato deciso di trasferire la ragazza all’ospedale di Ancona. Infatti la 21enne presentava una grave insufficienza epatica in fase acuta da leptospirosi.

Come detto, la ragazza si è sentita male dopo aver consumato del sushi d’asporto ma potrebbe essersi infettata anche attraverso animali (è un’amante dei cani).

Non a caso la leptospirosi è nota anche come febbre da campo, febbre dei sette giorni, febbre autunnale, febbre dei porcai o febbre pretibiale.

Sono in corso delle indagini per risalire alle cause del suo malore.