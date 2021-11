Foligno, richiedente asilo trova un portafoglio e lo restituisce. La Polizia lo segnala per la regolarizzazione (foto Ansa)

Un richiedente asilo trova un portafoglio e lo restituisce. Tutto è avvenuto a Foligno. Il ragazzo, un nigeriano 27enne, ha visto il portafoglio in terra nei pressi di un negozio.

Il ritrovamento

Dopo averlo esaminato, il 27enne si è accorto che dentro c’erano i documenti della persona che lo aveva perso e 155 euro in contanti. Così il richiedente asilo, senza nessun dubbio, è andato al Commissariato di Foligno per ricercare il proprietario.

La segnalazione della Polizia

La Polizia alla fine è riuscita a rintracciare il proprietario ma non solo. Gli agenti, infatti, hanno voluto segnalare il tutto alla Commissione che sta valutando proprio in questi giorni la pratica della richiesta d’asilo del 27enne nigeriano. Secondo la Polizia infatti sono da tenere in considerazione la prova di lealtà e reale integrazione che il 27enne ha fornito.

Racconta Perugia Today:

“Essendo il 27enne un richiedente asilo – è arrivato in Italia dal 2015 – e proprio in questo periodo la sua pratica è sotto valutazione, gli agenti hanno subito provveduto a segnalare quanto accaduto, affinché la Commissione, nel decidere sull’istanza del giovane, tenga conto della prova di lealtà e reale integrazione che il soggetto ha fornito. Insomma a fare del bene ci si guadagna sempre. Compreso un permesso di soggiorno”.