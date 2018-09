LATINA – E’ morto nella notte Giovanni Marcone, il medico 60enne azzannato da un cane ieri a Fondi, in provincia di Latina. Non è chiaro perché l’animale all’improvviso si sia avventato contro l’uomo. Ferita anche un’altra persona, un residente, che coraggiosamente si è frapposto tra il cane e il medico per salvargli la vita. Quando l’animale è stato allontanato, il ferito aveva già perso molto sangue ed era in condizioni gravi.

Si è reso necessario l’intervento di un’eliambulanza. Nel frattempo erano già intervenuti i sanitari della Formia Soccorso che hanno stabilizzato le condizioni del paziente in attesa del mezzo aereo.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti e dei carabinieri. Dopo essere stato operato, il medico era stato ricoverato in prognosi riservata ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.