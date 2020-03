ROMA – Un agricoltore di 69 anni è stato aggredito e ucciso nella zona rossa di Fondi, provincia di Latina. Sull’omicidio indagano i Carabinieri di Latina i cui sospetti si sono concentrati su un uomo di nazionalità pakistana che, dai primi accertamenti, sembra avesse lavorato per la vittima in precedenza. La posizione del fermato è ora al vaglio degli inquirenti. Da un primo esame esterno del cadavere, l’agricoltore sarebbe stato picchiato violentemente fino a causarne la morte.

Una prima ipotesi investigativa è che la vittima abbia tentato di bloccare il pachistano che cercava di uscire da Fondi, Comune da qualche giorno divenuto zona rossa per il dilagare del coronavirus. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe cercato di lasciare Fondi passando per alcune strade di campagna. Il contadino lo ha sorpreso, avrebbe protestato e mentre parlava al telefono col figlio per spiegare quanto stesse accadendo sarebbe stato aggredito. E’ stato poi il figlio a trovare il corpo del padre con il cranio fracassato. La vittima stringeva tra le mani la tessera sanitaria dello straniero che probabilmente l’avrebbe smarrita prima di darsi alla fuga. Il pachistano è stato ora fermato in stato di fermo.

Fondi si trova in provincia di Latina: la Regione Lazio ha deciso che diventasse una zona rossa da cui nessuno può entrare ed uscire dopo gli oltre 50 i casi di positività da coronavirus con circa 600 persone poste sotto sorveglianza.

Il cluster del contagio era stato da subito isolato in una festa di anziani per carnevale. Due contagiati, entrambi anziani, sono morti. Il contagio partito dalla festa si è poi diffuso tra i contatti dei primi casi. Per questo è stato deciso di chiudere di fatto il comune con l’interdizione di entrata e uscita, la drastica riduzione delle attività commerciali e amministrative, la chiusura di parchi e cimiteri e anche una rimodulazione più rigorosa dell’attività del Mercato Ortofrutticolo, uno dei più grandi di Italia.

Fonte: Ansa