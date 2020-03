Fontana (Lombardia) ordina tamponi anche per chi ha un solo sintomo: febbre, tosse o raffreddore

Fontana: tamponi anche per i monosintomatici (Ansa)

ROMA – Il presidente della Regione Lombardia Fontana allarga le maglie di chi dovrà essere sottoposto a tampone. Anche a chi ha un solo sintomo – la febbre, la tosse o il raffreddore – sarà somministrato il test per capire se è stato contagiato.

Incontrando i giornalisti è tornato sul picco di ieri a Milano. Confermando che l’accumulo, l’arretrato nella lettura dei tamponi, ha dato la falsa impressione che non fossimo più in linea con il trend del calo. E l’auspicio che il calo si rafforzi è corroborato dal fatto che i positivi registrati devono aver contratto il virus prima delle restrizioni più dure.

“Basta la febbre, o solo la tosse, o solo il raffreddore”

“Noi rispettiamo le regole che ci sono state dettate dall’Iss che con una delibera del proprio comitato tecnico-scientifico del 27 febbraio ci ha detto che noi dovevamo fare i tamponi solamente ai sintomatici. In un primo momento dovevano essere plurisintomatici, avere due sui tre classici sintomi, adesso basta anche essere monosintomatico. Negli ultimi giorni anche chi ha un solo sintomo, o febbre o raffreddore o tosse, può essere sottoposto a tamponatura”.

“Ieri picco perché aumentati i tamponi”

“Ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi” e che “soprattutto nei giorni precedenti erano stati elaborati alcuni dati in meno che si erano quindi sommati a quelli di ieri. Quindi direi che siamo ancora in linea”

“Vedendo i dati e tenuto conto che la nostra capacità media giornaliera massima è di 5 mila, visto che ieri eravamo a 6 mila evidentemente qualche laboratorio era in arretrato” con l’elaborazione dei test, ha sottolineato Fontana.

“Positivi contagiati prima dei blocchi più severi”

“Chi viene trovato positivo con queste analisi si è contagiato prima che entrassero in vigore le nuove misure più restrittive” quindi “sono confidente nel fatto che le nuove restrizioni che sono state applicate bloccheranno l’aumento”. (fonte Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)