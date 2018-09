ORISTANO – Tragedia in Sardegna. Due motociclisti di Fordongianus, in provincia di Oristano, hanno perso la vita in un incidente lungo la statale 388. A perdere la vita sono stati Antonio Camedda, 36 anni di Fordongianus, operaio con lavori saltuari che lascia moglie e figlio piccolo, e Tommaso Angius, 18 anni appena compiuti, studente del liceo scientifico Mariano IV di Oristano e proveniente dallo stesso paese.

Lo scontro nella curva che si trova davanti alla chiesa di San Lussorio è stato frontale e non ha lasciato scampo ai due motociclisti. Gli automobilisti che hanno assistito alla disgrazia hanno chiamato i soccorsi, sul posto in pochi minuti sono giunti 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Oristano. Purtroppo per i due non c’era più nulla da fare.