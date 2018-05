FORLI’ – Uno scooter si è schiantato contro un’auto e nel terribile impatto l’uomo che lo guidava è morto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’incidente è avvenuto intorno alle 22 del 24 maggio in via Solombrini a Forlì e ha coinvolto un operaio di 48 anni, Bouamama Abderrahmane, che è morto sul colpo nello schianto.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio era appena uscito dalla fabbrica in cui lavorava quando si p schiantato contro un’auto che stava svoltando. L’uomo è stato sbalzato contro il parabrezza dell’auto e poi è caduto sull’asfalto, morendo sul colpo. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo e invano di rianimarlo.

L’operaio lascia la moglie, che è arrivata sul luogo dell’incidente preoccupata per il suo mancato rientro a casa, e tre figli.