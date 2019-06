VERBANIA – Hanno trascorso la notte fuori casa i sedici sfollati dalle abitazioni tra le frazioni di Ponte e Valdo, nel comune di Formazza, in Piemonte, che la notte scorsa erano state lambite da una frana staccatasi dal versante della montagna. Al momento nessuno potrà rientrare: la sindaca Bruna Papa ha firmato una ordinanza di evacuazione valida almeno fino a giovedì.

Oggi è previsto un sopralluogo in elicottero sul versante franato, lo stesso interessato da un evento molto più rovinoso nel 2009, quando si staccò un grosso costone e gli abitanti rimasero fuori casa per diversi mesi. Proprio dopo quell’episodio era stato scavato un vallo tra la parete montuosa e il paese, struttura che anche ieri ha consentito di evitare il peggio, riempiendosi di terra e sassi scivolati a valle a causa delle forti piogge. Oggi, con le condizioni meteo in miglioramento, dovrebbero iniziare i lavori di pulizia e di svuotamento del vallo stesso e della strada statale 659, che al momento è ancora interrotta: il passaggio verso le frazioni più a monte di Canza e Riale è garantito dalla strada comunale. (fonte AGI)