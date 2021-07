Un uomo molesta tre bambine in spiaggia a Formia, in provincia di Latina, la polizia lo arresta proprio mentre i bagnanti lo stavano per linciare. La polizia ha infatti denunciato un 50enne per aver adescato tre bambine, due di 12 e una di 9 anni in spiaggia. Prima di condurlo in commissariato gli agenti hanno salvato l’uomo da una folla di bagnanti che era pronta a linciarlo.

Formia, le molestie dell’uomo alle bambine

Come scrive Il Messaggero, dopo aver conquistato la fiducia delle minori, il 50enne ha invitato la più piccola a seguirlo al suo ombrellone, facendola distendere accanto a lui e accarezzandola. Da lì è scattato l’allarme dei genitori. Originario di Sessa Aurunca (Caserta), fino al 2024 non potrà mettere di nuovo piede a Formia per decisione del questore di Latina.

Dopo aver invitato prima una bimba sul suo materassino e poi un’altra sugli scogli, l’uomo ha fatto sdraiare un’altra bambina sotto il suo ombrellone. Ha cominciato ad accarezzarla e così i genitori della bimba di nove anni e quelli delle due dodicenni si sono immediatamente scagliati contro l’uomo. Lui ha dichiarato di non avere cattive intenzioni.

Arriva la polizia

Un gruppo di bagnanti ha accerchiato il 50enne, spingendo qualcuno a chiamare la polizia. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno evitato il linciaggio. Il 50enne ha cercato di ridimensionare l’accaduto, ma è stato comunque denunciato per adescamento di minori, ricevendo inoltre un foglio di via con il quale non potrà recarsi a Formia per i prossimi tre anni.