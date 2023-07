Formiche su un’anziana in ospedale, la replica: “Ce n’era solo una”

Portata al punto di primo intervento dell’Inrca di Ancona, dopo due notti passate in osservazione è stata trovata con addosso delle formiche. E’ successo ad una 88enne: ad accorgersene una badante, appena abbassato il lenzuolo che la copriva. La donna avrebbe fotografato le condizioni dell’anziana e informato i familiari, che si sono rivolti ai carabinieri.

Formiche in ospedale, controllo dei Nas

Il Nas ha già effettuato un controllo, e la direzione dell’istituto ha avviato un’indagine interna per capire come le formiche siano arrivate lì. Secondo la direzione dell’istituto, sembra esserci stata solo una formica, ma non è chiaro come sia finita sul corpo dell’anziana. Purtroppo, nel frattempo, l’88enne è deceduta. L’incidente delle formiche ha aggiunto ulteriori preoccupazioni e interrogativi riguardo alle circostanze del suo decesso. Si attendono ulteriori sviluppi riguardo alle indagini interne per capire meglio cosa è accaduto.

L’ospedale geriatrico è a padiglioni, immerso nel verde. “Facciamo controlli periodici per gli insetti – spiegano dall’ospedale all’ANSA -, abbiamo una ditta incaricata, ma non abbiamo mai avuto problemi. La signora è arrivata da noi il 10 luglio, una paziente con un malattia allo stato terminale, ma è stata seguita costantemente, abbiamo tutta la documentazione informatizzata. L’assistenza non le è mai mancata” conclude.

Forse dovresti anche sapere che…