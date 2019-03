ROMA – La Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni di dichiarare l’inefficacia dell’ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore di Milano Antonio Lamanna in base al quale lo scorso 22 febbraio l’ex governatore lombardo 71enne è finito in carcere a Bollate per scontare la pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione, nell’ambito del caso Maugeri-San Raffaele. Formigoni resta quindi in carcere.

La Corte ha dunque concordato con la Procura che l’altro ieri (27 marzo) aveva insistito perché l’ex presidente della Regione Lombardia restasse in carcere come Calisto Tanzi, l’ex patron di Parmalat, anche lui detenuto in cella nonostante i sopravvenuti 70 anni. Peraltro il procuratore, a proposito delle misure alternative e delle modalità di esecuzione della pena, aveva parlato di Bollate, dove è rinchiuso Formigoni, come di un “carcere a 5 stelle”, nel confronto con i più, evidentemente, duri e severi Opera e Busto Arsizio.

La difesa invece puntava a scardinare l’impianto esecutivo legato al recente decreto spazzacorroti, sostenendone l’incostituzionalità a causa dei suoi effetti retroattivi contrari algli orientamenti giurisprudenziali della stessa Costituzione italiana, del codice penale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. (fonte Ansa)