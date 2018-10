UDINE – Va in cerca delle capre scappate e precipita in un dirupo. Così è morto Arrigo Coradazzi, un pensionato 72enne di Forni di Sopra, piccolo comune in provincia di Udine.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 30 settembre lungo l’argine del Torrente Tolina, a quota 1.120 metri.

A lanciare l’allarme, intorno alle 12, sono stati la moglie e il fratello, preoccupati perché Arrigo Coradazzi non aveva fatto ritorno a casa.

Il corpo dell’uomo è stato individuato dopo che è stata ritrovata la sua auto, parcheggiata sulla strada forestale lungo lo stesso corso d’acqua. Non è stato possibile recuperarlo con l’elicottero della centrale operativa a causa della vegetazione fitta.

Il corpo alla fine è stato tirato su con una corda per cento metri. L’intervento è durato in totale quattro ore.