ROMA – Il Comune di Forte dei Marmi in provincia di Lucca, ha istituito l’obbligo di indossare mascherine anticontagio nei luoghi pubblici al chiuso come supermercati, negozi di alimentari, farmacie e banche.

E chi sarà sorpreso senza mascherina rischia una multa fino a cinquecento euro. Lo prevede una ordinanza firmata dal sindaco della cittadina versiliese, Bruno Murzi, ma che entrerà in vigore sabato 4 aprile. Lo slittamento dell’entrata in vigore dell’ordinanza è dovuto al fatto che in questi giorni il Comune di Forte dei Marmi sta provvedendo a distribuire nuove mascherine a tutti i residenti del territorio comunale.

La cittadina della Versilia conta settemila abitanti: ad ognuno di loro ne verranno distribuite tre. Spiega il sindaco Murzi: “I miei concittadini hanno l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi, ovvero supermercati, negozi e uffici rimasti aperti dopo l’ordinanza. Siamo riusciti, grazie anche alle donazioni, ad avere un buon approvvigionamento”.

Forte dei Marmi è una delle località turistiche con il maggior numero di seconde case. Molte di queste sono di persone che vivono il Lombardia. Da qui, forse, la norma così stingente. “E quando, speriamo al più presto, il decreto governativo prevedrà che possano tornare a Forte dei Marmi – spiega sindaco – anche loro dovranno indossarle. Dovranno però acquistarle perché la gratuità è solo per i residenti”.

