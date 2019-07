ROMA – E’ morta Giovanna Capecchi Bonan, 86 anni, madre del giornalista Sky Alessandro Bonan. La donna, nel pomeriggio di domenica 14 luglio, è rimasta coinvolta in un incidente a Forte dei Marmi. L’anziana signora stava attraversando la strada quando, al passaggio di un suv, ha perso l’equilibrio ed è caduta. Non è ancora chiaro se l’auto l’abbia colpita, si sta provando a ricostruire l’episodio. La dinamica è al vaglio della polizia municipale che sta indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

La donna è stata soccorsa dal 118 e, in condizioni disperate, trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Versilia, dove è morta poco dopo. Al fianco della donna si è subito precipitato Alessandro Bonan, nonché gli altri due figli. La famiglia Bonan è originaria di Pistoia.

La notizia si è subito diffusa in Paese e sono subito arrivati moltissimi messaggi di condoglianze alla famiglia del giornalista di Sky Sport. Come quella della Pistoiese: “La Us Pistoiese 1921 si unisce al generale cordoglio per il grave lutto che ha colpito per il giornalista pistoiese di Sky Sport Alessandro Bonan che, in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto in Versilia ha perso la madre Giovanna Capecchi. Il presidente Orazio Ferrari, a nome di tutti rivolge ad Alessandro ed alla sua famiglia vicinanza e affetto”. (fonte LA NAZIONE)