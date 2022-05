Forte dei Marmi, ragazzo di 20 anni muore per un aneurisma cerebrale mentre lavorava come cameriere (foto ANSA) continua su: https://www.fanpage.it/attualita/accusa-un-malore-e-si-accascia-a-terra-raoul-muore-a-20-anni-e-stato-un-privilegio-conoscerti/ https://www.fanpage.it/

Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale a Livorno Raoul Biagiotti, il ragazzo di 20 anni, che la notte tra sabato e domenica intorno alle 3.30 ha avuto un grave malore mentre era al lavoro alla discoteca La Capannina di Forte dei Marmi (Lucca) quando si è accasciato al suolo ed è andato in arresto cardiaco.

Forte dei Marmi, muore a 20 anni mentre sta lavorando

Il giovane, originario di Capannori, era stato rianimato dai soccorritori del 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Negli accertamenti in ospedale è emerso che il malore è stato causato da una aneurisma cerebrale, quindi è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno dove è morto nel pomeriggio di domenica. Lascia i genitori, un fratello e una sorella.

Famiglia e amici sotto shock

Una tragedia improvvisa che ha colpito gli amici e la famiglia del giovane. La madre ha scritto un messaggio su Facebook: “Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te: è stato un vero onore e privilegio conoscerti”.