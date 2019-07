CASERTA – Marianna Fabozzi è stata portata in carcere il 12 luglio dopo la condanna definitiva a 10 anni per la morte della piccola Fortuna Loffredo al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. La Fabozzi e l’ex compagna di Raimondo Caputo, accusato di aver ucciso la bimba di 6 ani il 24 giugno 2014.

La Fabozzi dovrà affrontare ad ottobre anche l’udienza preliminare perché accusata della morte del figlio di 4 anni Antonio, avvenuta un anno prima – il 28 aprile 2013 – di quella di Fortuna, ma nelle stesse circostanze. Il piccolo cadde nel vuoto dalla finestra dell’abitazione al settimo piano della Fabozzi che ora risponde di omicidio volontario.

Fortuna, vicina di casa della Fabozzi e amica del cuore di una delle sue figlie (quella che poi punterà il dito contro Caputo, ndr), morì dopo essere stata scaraventata dal sesto piano di una delle palazzine di Parco Verde da Caputo. Questi – è emerso dal processo che ha condannato definitivamente l’uomo all’ergastolo – aveva più volte abusato di Fortuna, ma anche delle figlie della Fabozzi.

Il 24 giugno di cinque anni fa, Caputo tentò di abusare di Fortuna che reagì e l’uomo la buttò giù dal terrazzo del palazzo. La Fabozzi è stata condannata per concorso nelle violenze sessuali su minore, ed era attualmente agli arresti domiciliari. (Fonte ANSA)