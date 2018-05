TRAPANI – Ha preso il figlio di 7 mesi e si è allontanata da casa dopo una lite col suo compagno. Dal 12 aprile non ci sono più tracce né di Fortunata Fiorenza D’Amodio, né del figlioletto. La famiglia della giovane mamma, che ha 20 anni, ha lanciato un appello affinché torni a casa o chiunque l’abbia vista lo segnali alle autorità.

A presentare la denuncia di scomparsa di Fortunata e del bimbo è stato il compagno Giuseppe Maltese, 46 anni e originario di Paceco. L’uomo si è rivolto ai carabinieri, ma ormai da quasi un mese non si hanno notizie.

Secondo il Giornale di Firenze, un contatto con Fortunata ci sarebbe stato il 1° maggio: la donna avrebbe scritto al compagno tramite WhatsApp di essere a Firenze e poi lo ha bloccato. Intervistato da TeleSud, Giuseppe ha commentato: “Io, però, non ci credo che possa aver raggiunto la Toscana. Non aveva soldi con sé. Sto impazzendo, non so più quale strada percorrere”.

