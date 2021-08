Forza Nuova e Green Pass: “Chi lo scarica espulso subito”. “Non è affatto vero – spiega Luigi Cortese, segretario regionale di Forza Nuova -. Il vaccino può essere fatto anche per motivi personali e familiari e su quello non possiamo dire nulla”.

Non è vero cioè, che chi si fosse vaccinato sarebbe stato espulso dal partito. E’ assolutamente vero invece che chi scarica il Green Pass si mette contro il partito: una circolare spiega infatti che per chi osi mettersi in regola con il certificato verde scatta l’espulsione immediata.

I forzanovisti erano ieri in piazza Castello a Torino insieme ad altri per partecipare al No Paura Day, contro l’entrata in vigore del Green Pass.

La lettura della circolare, sottoscritta dai leader del partito, è molto istruttiva, soprattutto in relazione alle “libertà fondamentali” che si intende difendere. Libertà a corrente alternata, sembra di capire: il governo non può mettere il naso nei tuoi affari sanitari, il partito invece può.

La circolare di Forza Nuova

“La guerra del sistema contro le libertà fondamentali non è mai stata così spietata. Oggi il Green Pass sanitario è, dopo quasi due anni di restrizioni, coprifuoco, museruole e arresti domiciliari di massa, l’arma definitiva necessaria al regime per procedere sulla via di un altrettanto definitivo controllo sociale fondato sul terrore, che potrà essere solo ancora più asfissiante e spietato contro i dissidenti […]

[…] Sarebbe, dunque, assolutamente inconcepibile che un forzanovista, oggi combattente di prima linea contro il Green Pass, pensasse di combattere questa guerra avendo scaricato il passaporto sanitario, mentendo a se stesso e ai suoi camerati fingendo di fare il guerriero ma avendo già venduto l’anima al nemico”.