Le forze dell’ordine avranno un aumento di stipendio da gennaio 2022. Ma per i sindacati di settore sono ancora pochi soldi rispetto ai rischi che si corrono per strada.

Unarma: aumento di stipendio inadeguato ai rischi

“Forze dell’Ordine sempre più al margine della società”. Queste le parole del segretario generale di Unarma, Antonio Nicolosi che, nel commentare gli aumenti stipendiali che riguarderanno a partire dal gennaio 2022 il personale del comparto sicurezza, ha esternato la sua preoccupazione.

“Viviamo in un momento storico particolare in cui il costo della vita continua a salire a discapito degli stipendi che rimangono pressoché invariati. Un aumento di poche decine di euro al mese non basta a fronteggiare le esigenze economiche dei nostri colleghi in divisa che, ancora una vota, vedono elemosinarsi un aumento irrisorio capace solo ed esclusivamente di ledere la loro dignità. Questo non è più tollerabile e ci batteremo affinché ognuno di noi possa condurre una vita dignitosa anche dal punto di vista economico”.

Forze dell’ordine impegnate anche nei controlli del Green Pass

Le forze dell’ordine, tra l’altro, saranno impegnate nei controlli del Green Pass (e del Super Green Pass durante le vacanze natalizie). Ancora una volta, agenti e militari dovranno fronteggiare pericoli e proteste. Tra l’altro, potrebbero essere impiegati anche sui mezzi pubblici per il controllo delle regole.