ROMA – C’è un’inversione di tendenza in senso positivo nel clima di fiducia nelle Istituzioni, soprattutto sulle Forze di Polizia, sulle Forze Armate e sui Servizi di Intelligence, e anche nel Volontariato e nella Protezione civile. Lo evidenzia il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes. Per quanto riguarda le Forze dell’Ordine, i Carabinieri raccolgono il 69,4% dei consensi nel 2018 (+10,8% rispetto al 2017), la Polizia di Stato il 66,7% (rispetto al 61,1% del 2017), la Guardia di Finanza il 68,5% (+8,6%), aumenta anche il dato della Polizia penitenziaria (66,3; +15,4% di fiduciosi).

Da questa edizione del Rapporto Italia entra a far parte della rilevazione il Corpo dei Vigili del Fuoco, che conquista subito una posizione altissima nella graduatoria della fiducia (86,6%). L’Esercito Italiano passa dal 59,6% delle indicazioni di fiducia nel 2017 al 70,4% nel 2018, in maniera simile in termini di crescita si assestano i valori dell’Aereonautica (dal 61,4% del 2017 al 72,9% del 2018) e della Marina Militare (dal 62,1% al 72,1%). L’Intelligence raccoglie nel 2018 il 65,4% dei consensi. Rimangono su valori molto elevati di consenso la Protezione civile (76,3%) e le Associazioni di volontariato (64,9%).