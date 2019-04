ROMA – “Una volta cercavo la sposa per una foto con lo sposo. Ma lei si era appartata in bagno con un altro invitato”: è il racconto di Stefano, fotografo di matrimoni, intervenuto ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio2.

“Noi fotografi vediamo i dietro le quinte di una festa di nozze, vediamo anche cose che ai più sfuggono”, ha spiegato il giovane al telefono con la trasmissione condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. “Ad esempio, una volta, stavo lavorando in Puglia. Si sposavano due ragazzi. Io ero il fotografo ufficiale del matrimonio. Lei bellissima, anche lui molto carino. A un certo punto lei però è sparita per qualche minuto. Non si trovava più. Io volevo scattarle delle foto con tutti gli invitati, per questo mi sono messo a cercarla, mentre il marito parlava con gli invitati”.

E’ stato allora che ha fatto la scoperta: “Ad un certo punto ho sentito dei rumori inequivocabili che arrivavano da un bagno di servizio all’interno del ristorante. Anche alcuni camerieri hanno sentito. E gli altri ragazzi che compongono il mio team. In bagno c’era la sposa avvinghiata a uno che di sicuro non era lo sposo. Poi lei è uscita e qualche secondo dopo l’ha seguita uno degli invitati. Lo sposo quel giorno non si è accorto di nulla, però qualche mese dopo i due si sono lasciati. Io gli ho consegnato il lavoro completo quattro mesi dopo il matrimonio e già avevano avviato le pratiche per la separazione”.